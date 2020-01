Ora le Ong assediano l'Italia: Open Arms prepara un nuovo sbarco (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mauro Indelicato Sono 282 i migranti a bordo della nave dell'organizzazione spagnola. Ed è pronta la richiesta per lo sbarco in Italia A bordo della Open Arms adesso ci sono complessivamente 282 persone: a comunicarlo è stata la stessa Ong spagnola, la quale sul suo profilo Twitter ha annunciato di aver effettuato un’altra operazione di salvataggio con altre 45 persone recuperate nel Mediterraneo. Dopo lo sbarco della Ocean Viking a Taranto, che ha portato in Italia 403 persone attuando dunque uno degli approdi più importanti degli ultimi anni nel nostro paese, le altre organizzazioni non governative adesso premono per avere anch’esse un porto assegnato. La Open Arms, da questo punto di vista, risulta tra le più attive. Ritornata ad effettuare attività nel tratto di mare dove scorre la rotta libica dell’immigrazione, dopo diversi mesi in cui la nave è stata posta sotto ... ilgiornale

