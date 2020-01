Milan-Napoli, rallenta la trattativa per Rodriguez (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prosegue il lavoro certosino del Napoli per Fernando Rodriguez. La trattativa sembra però essersi raffreddata nelle ultime ore, secondo Sky sarebbe il Milan ad aver frenato “La cessione di Rodriguez al Napoli non la definisco ancora saltata, ma si è raffreddata sicuramente. Il Milan dovrebbe rimanere alla fine con lo svizzero dietro a Theo Hernandez”. Secondo quanto riporta Mediaset il nodo della questione sarebbe il tipo di prestito. Il Napoli infatti preme per un prestito senza obbligo di riscatto, neanche legato al numero di presenza del calciatore. Questo perché il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli vuole sentirsi libero, senza vincoli, di trovare un nuovo laterale in vista di giugno se lo svizzero non dovesse convincere. L'articolo Milan-Napoli, rallenta la trattativa per Rodriguez ilNapolista. ilnapolista

AntoVitiello : Il #Napoli ad un passo da #Rodriguez in prestito con diritto di riscatto. Il #Milan ha già il sostituto (non solo #Robinson tra i nomi) - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, si valuta la posizione di #Rodriguez: incontro in sede con gli agenti, sul giocatore c'è i… - MCriscitiello : Rodriguez dal Milan in prestito al Napoli. Mancano solo i dettagli @AlfredoPedulla @tvdellosport #sportitaliamercato -