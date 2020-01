Michela Murgia contro Levante: “Sei funzionale alla continuazione del sistema misogino” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Michela Murgia contro Levante: “Sei funzionale alla continuazione del sistema misogino” La scrittrice sarda Michela Murgia è intervenuta dopo un’intervista rilasciata nei giorni scorsi dalla cantautrice siciliana Levante, che quest’anno debutta a Sanremo. Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è una delle 7 donne in gara sui 24 big scelti da Amadeus per il palco dell’Ariston. “Sono anni che mi spendo per le donne, ma non sono a favore delle quote rosa”, risponde la cantautrice, interpellata sulla questione sessismo dopo le polemiche sulla canzone del rapper Junior Cally e sulla frase di Amadeus a proposito di Francesca Sofia Novello. “Non ci è dovuto un posto per forza, non abbiamo un deficit”, spiega Levante. “Io mi conquisto quello che mi merito e se sono al festival mi auguro che sia perché la canzone è bella e io ... tpi

