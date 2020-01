La polizia di Londra userà il sistema di riconoscimento facciale: è polemica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal mese di febbraio la polizia metropolitana di Londra (Met) inizierà a usare il sistema di riconoscimento facciale in tempo reale in luoghi particolarmente affollati o in zone che presentano un alto tasso di criminalità. Il sistema consentirà di confrontare migliaia e migliaia di immagini con quelle conservate in un data-base di volti di persone ricercate. Se il confronto dovesse dare esito positivo, gli agenti di polizia procederebbero subito al fermo della “faccia” sospetta. Immediata (...) - Europa / Londra, polizia, Privacy, , riconoscimento facciale feedproxy.google

