La discalculia è un problema solo a scuola? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La discalculia è un problema solo a scuola? La discalculia è un Disturbo Specifico dell’Apprendimento che interessa le abilità di calcolo. Non è una malattia né un deficit di intelligenza, ma una diversa modalità di funzionamento delle reti neuronali che, come recita l’articolo 1 della legge 170/2010, può “costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. Non si tratta quindi di un problema confinato alla studio della matematica a scuola, ma può avere conseguenze anche al di fuori dell’ambito scolastico. Come si manifesta il disturbo del calcolo La diagnosi di discalculia può essere effettuata solo a partire dalla classe terza della scuola Primaria, ma ci sono segnali di rischio che possono essere individuati anche prima. Le difficoltà da tenere monitorate riguardano: il riconoscimento dei numeri l’associazione tra numeri e quantità l’attribuzione ... dilei

