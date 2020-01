Fibromialgia, colpisce soprattutto le donne e si manifesta con ansia e dolore. Tutti i sintomi (e le cure) di una seria condizione cronica (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Hai mai sentito parlare di Fibromialgia? Si tratta di una condizione cronica che provoca dolore in tutto il corpo. Conosciuta come sindrome fibromialgica, la Fibromialgia porta dolori a muscoli e articolazioni, ma anche ansia e depressione, mal di testa, insonnia, rigidità muscolare e affaticamento. Purtroppo è una condizione piuttosto frequente per le donne. colpisce il 2-5% delle donne tra i 35 e i 55 anni anche se può colpire anche donne più giovani o più anziane. I sintomi sono molto vari da persona a persona quindi non tutte le donne sperimentano gli stessi disturbi. Ovviamente, sintomi diversi richiedono cure diverse. In genere la cura è un mix di farmaci, esercizio fisico e terapie comportamentali. Lo ha spiegato la dottoressa Laura Bazzichi, reumatologa della casa di cura San Rossore di Pisa a Starbene. “La Fibromialgia è una malattia reumatica classificata come sindrome ... caffeinamagazine

Fibromialgia colpisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Fibromialgia colpisce