Emma Marrone approda a Sanremo 2020 con Amadeus: le sue parole (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Emma Marrone sarà ospite di Amadeus a Sanremo 2020, confermata la sua presenza Il nome di Emma Marrone ospite al Festival di Sanremo 2020 è circolato nei giorni scorsi, e lo stesso Amadeus aveva annunciato la sua presenza sul palco del Teatro Ariston ma solo ora è arrivata la conferma dagli organizzatori. Emma Marrone sarà nuovamente al Festival della canzone italiana ma per la prima volta vestirà i panni dell’ospite. La cantante salentina infatti in passato ha gareggiato in gara tra i Big, nello specifico in due edizioni: nel 2011 in coppia con i Modà con il brano Arriverà e nel 2012, vincendo, con il brano Non è l’inferno. Emma inoltre è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice insieme ad Arisa ed a Rocio Munoz Morales per Sanremo 2015. Insomma dopo aver cantato e presentato adesso vestirà i panni di super ospite. Festival di Sanremo 2020 Emma Marrone ospite, la ... lanostratv

GabrieleMuccino : Emma Marrone e Claudio Santamaria sono Anna e Riccardo #Gliannipiùbelli #13Febbraio - raimovie : Ospite a @SanremoRai quest'anno c'è @MarroneEmma una cantante, un'artista, una donna che non smette di stupirci, tr… - AngelaVillani9 : RT @DrApocalypse: #Sanremo2020, #EmmaMarrone ospite per la prima sera: è ufficiale -