Celli | Raggi non deve dimenticare valore esperienza

Roma – "Il Comune ora si mette in fila per ottenere da Atac l'immobile che ospita l'associazione Lucha y Siesta, dopo due anni di mancati impegni. Ora i locali, che rientrano nel concordato preventivo di Atac, sono all'asta e la Regione Lazio si e' detta intenzionata a parteciparvi. Solo dopo la Sindaca ha pensato di fare lo stesso. Per fortuna c'e' chi si ricorda dei diritti delle donne con scelte istituzionali e gesti concreti. Ma in politica chi arriva secondo ha gia' perso." "Ora mi auguro che il valore e l'esperienza maturata sul campo da Lucha y Siesta venga tutelata e riconosciuta da chi si aggiudichera' l'immobile, a garanzia dell'efficienza e della continuita' di un servizio che accompagna le donne in un percorso doloroso, riconosciuto da centinaia di utenti che vedono in ...

