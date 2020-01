Spia candelette accesa o lampeggiante: cosa vuol dire e cosa fare (Di martedì 28 gennaio 2020) Non sempre l’attivazione della Spia candelette è sintomatica di un’avaria: dipende dalle condizioni in cui si trova il motore dell’auto. Le candelette sono un dispositivo presente sia sulle auto equipaggiate con motore diesel sia su quelle che montano un propulsore a benzina. Naturalmente, la loro funzione varia a seconda del tipo di alimentazione; in entrambi i sistemi di alimentazione, le candelette assolvono un ruolo di grande importanza nel processo di combustione del carburante. Nei propulsori a benzina, si tratta di candele di accensione. Esse sono dotate di una coppia di elettrodi che serve ad innescare la combustione del carburante mentre in quelli a gasolio le candelette servono ad aumentare la camera di precombustione; in sintesi, nel primo caso sono determinanti per l’avviamento del motore mentre nel secondo svolgono una funzione ausiliaria ... newsmondo

