Sanremo 2020, Gianna Nannini super ospite (Anteprima Blogo) (Di martedì 28 gennaio 2020) Si arricchisce giorno dopo giorno l’elenco dei super-ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston nel corso della 70esima edizione del Festival di Sanremo.In tal senso, TvBlog è in grado di anticiparvi che nella quarta serata si esibirà Gianna Nannini. La cantautrice toscana interverrà venerdì 7 febbraio per una performance che al momento è ancora top secret.Sanremo 2020, Gianna Nannini super ospite (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 20:20. blogo

