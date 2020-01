Rivoluzione Napoli: così De Laurentiis avvia il nuovo ciclo (Di martedì 28 gennaio 2020) Matteo Politano è il terzo colpo del Napoli nella sessione invernale del calciomercato. Arriva dopo i centrocampisti Diego Demme, che si è già preso la maglia da titolare con Gattuso, e Stanislav Lobotka. In tutto De Laurentiis ha investito o impegnato oltre 55 milioni di euro per avviare la rifondazione della squadra nella stagione peggiore dell'ultimo decennio.Il significato profondo dei movimenti di mercato dei partenopei è questo: rifondare. Esonerato Ancelotti, messo Gattuso sulla panchina con un contratto che lascia libere le parti di decidere a fine campionato, tenuto il punto con lo spogliatoio nella vicenda delle multe e preparato il terreno per le cessioni che in estate cambieranno il volto del gruppo.L'era dei 91 punti di Sarri è lontana e il tentativo di affidarsi a un allenatore top come Ancelotti è fallito. Forse ADL si è mosso con qualche mese di ritardo, ma alla fine è ... panorama

