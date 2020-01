Il popolo della Francia è contro Macron sulla riforma delle pensioni (Di martedì 28 gennaio 2020) Nonostante Emmanuel Macron sia stato eletto proprio per il suo ingente programma di riforme che avrebbero dovuto rivoltare il sistema sociale francese, i cittadini francesi non sembrano avere più così tanta fiducia nel proprio presidente. A dimostrarlo sono i dati del sondaggio effettuato dall’istituto Elabe e riportati dall’agenzia di stampa Ansa, i quali sottolineano come soltanto il 39% dei francesi appoggi il programma di riforma previdenziale messa in campo dall’esecutivo di Edouard Philippe. Abbassando ulteriormente il valore rispetto alla fine del periodo delle vacanze natalizie. Nonostante le continue proteste, le manifestazioni ed il funzionamento a singhiozzo della rete di trasporti pubblici e del sistema elettrico che continuano imperterrite ormai dal 5 dicembre scorso, Macron non è infatti riuscito a giungere all’obbiettivo. Invece che ribellarsi ... it.insideover

AnnalisaChirico : Su La7 l’inconsistenza del premier Conte che si atteggia a leader (di cosa?), non prende una posizione, non si sbil… - Einaudieditore : In memoria di Lina Ben Mhenni (22 maggio 1983 - 27 gennaio 2020). «Se un giorno il popolo vorrà vivere il destino… - berlusconi : Il popolo del centrodestra vuole il cambiamento. Grazie agli amici che sono venuti a #Ravenna per la chiusura della… -