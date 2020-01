ANBI: le campagne ormai sono “casse di espansione a tutela dei centri urbani” (Di martedì 28 gennaio 2020) “Le campagne sono oggi bacini di espansione idrica per la salvaguardia dei centri urbani dalle alluvioni; ciò a causa dell’inarrestabile cementificazione, ma soprattutto per decenni privi di finanziamenti pubblici a favore della prevenzione idrogeologica. Oggi più che mai, di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, serve un grande piano di manutenzione del suolo, prima emergenza del Paese”: a ribadirlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto a Sermide ad un convegno sui cambiamenti climatici, organizzato da Coldiretti Mantova. “Bisogna aumentare la resilienza dei territori in sinergia con gli agricoltori, che devono continuare a garantire l’efficienza idraulica dei loro appezzamenti, la cui irrigazione deve rispondere alle mutate esigenze colturali. ... meteoweb.eu

ANBI_Nazionale : #27gennaio #mantova #ambiente #consorziperilterritorio coldiretti @ANBI_Nazionale •••• 'Le campagne sono diventate… -