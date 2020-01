Agropoli, donna cade in mare nel porto turistico, è grave (Di martedì 28 gennaio 2020) Una donna di 70 anni è stata soccorsa nelle acque del molo turistico di Agropoli, in provincia di Salerno; si trova ricoverata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in gravi condizioni. Probabilmente aveva perso l'equilibrio ed era caduta in mare, perdendo successivamente i sensi. Il corpo è stato notato da una passante, che ha allertato il 118 e la Capitaneria di porto. fanpage

