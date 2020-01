Roma, Pallotta commenta il derby: «Orgoglioso della squadra» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma, Pallotta commenta il pareggio nel derby: «Un peccato, sono Orgoglioso di come ha giocato la squadra. Fiero di tutti» La Roma, nonostante un’ottima prestazione, ha ottenuto solamente un punto dal derby contro la Lazio. Ai microfoni de Il Tempo, il presidente James Pallotta ha voluto commentare i 90 minuti: «E’ un peccato aver pareggiato questa partita, sono molto Orgoglioso di come ha giocato la squadra e di come ha saputo far fronte a tutti gli infortuni subiti. Sono fiero di tutti». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

