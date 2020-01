Meteo estremo in Brasile: alluvione a Belo Horizonte, oltre 40 morti (Di lunedì 27 gennaio 2020) CRONACHE Meteo: una forte ondata di maltempo ha colpito il Brasile, in particolare la zona di Belo Horizonte, sesta città più grande del Brasile che ospita una popolazione di circa 2 milioni e mezzo di abitanti ed è molto importante dal punto di vista turistico. Si trova nella zona orientale del Brasile, dove il mese di gennaio è estremamente piovoso presentando una media di 329,1 mm di pioggia. Tra le ore 9 del 23 gennaio ed il giorno successivo sono caduti 171,8 mm, un quantitativo pari ad oltre la metà della media mensile, e il valore di precipitazione in 24 ore più alto su oltre 110 anni di dati per Belo Horizonte. Nelle 24 ore seguenti sono caduti altri 140,7 mm. Il totale del mese di gennaio è arrivato così ad uno storico valore di 807,5 mm. Le 48 ore di diluvio hanno provocato danni enormi per frane ed inondazioni. Si registrano 40 vittime nonché 2500 persone ... meteogiornale

