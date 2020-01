“Ma Immobile non ce l’ha l’elicottero?”: il becero post social dopo la morte di Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Su Instagram Jessica Melena ha sfogato tutta la propria amarezza per quanto accaduto e per le parole rivolte al marito. "Ma Immobile ce l’ha l’elicottero?". Non è umorismo nero ma cattiveria, idiozia allo stato puro, mancanza di rispetto assoluta. Chiaro il riferimento alla tragedia nella quale hanno perso la vita 9 persone, dall'ex campione della NBA, Kobe Bryant, fino alla figlia Gianna. fanpage

