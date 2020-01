Le sconfitte di Lega e M5s in Emilia e Calabria “blindano” De Luca e Caldoro (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo De Luca e Stefano Caldoro escono rafforzati entrambi, come nessuno poteva aspettarsi, dalle elezioni regionali di ieri in Emilia-Romagna e Calabria. Il governatore uscente e il suo sfidante in pectore, infatti, a questo punto diventano insostituibili per le rispettive coalizioni. Vediamo perché. Il tracollo del M5s “blinda” la ricandidatura di De Luca alle prossime elezioni regionali. Se fino a ieri, infatti, qualcuno pensava che i grillini potessero essere determinanti per la vittoria, la disfatta arrivata sia in Emilia-Romagna che in Calabria, in due elezioni così diverse, ha reso indiscutibile la loro irrilevanza. Se il Pd cadesse nella trappola di sacrificare De Luca sull’altare di un’alleanza con il M5s, finirebbe per suicidarsi alle urne: le cinque liste con le quali il presidente uscente correrebbe da ... anteprima24

