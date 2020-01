Le reazioni dei politici dopo le elezioni regionali in Emilia e Calabria: da Salvini a Zingaretti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le elezioni regionali fanno emergere dei nuovi equilibri nel panorama politico italiano. Dunque non sono mancate di certo le reazioni dei politici a seguito degli importanti risultati ottenuti sia dal centro-destra, che dal centro-sinistra. A commentare sono stati sicuramente sia Matteo Salvini, leader della Lega, che Nicola Zingaretti. Ma anche dalle altre forze politiche sono arrivati commenti a seguito dei risultati. Ciò che è chiara è la disfatta del Movimento 5 Stelle, che ottiene risultati negativi in entrambe le regioni. Scopriamo cosa hanno detto i politici una volta resi noti i risultati ufficiali. elezioni regionali Emilia Romagna e Calabria: le parole di Matteo Salvini Non poteva mancare un commento di Matteo Salvini a seguito di quanto accaduto con queste elezioni regionali. Il leader della Lega ha parlato dopo la chiusura dei seggi a Stasera Italia mostrandosi ... ultimenotizieflash

valenerazzurro : RT @passione_inter: Morto Kobe Bryant, le reazioni dei giocatori dell'Inter: 'Lui, il più grande idolo sportivo'. E Lukaku ricorda anche la… -