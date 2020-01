“L’assurda storia di mio figlio Daniele, autistico ridotto a vegetale per colpa della burocrazia” (Di lunedì 27 gennaio 2020) storia di Daniele, autistico grave, recluso da anni: “Sedato e abbandonato” “Daniele passa le sue giornate chiuso in una cameretta, senza tutor dedicato, sedato e sottoposto alle massime dosi consentite di psicofarmaci che stanno minano il suo fisico dopo aver gravemente ridotto allo stato larvale la sua psiche”. Sono parole piene di rabbia quelle di mamma Maria, che racconta a TPI la disperata situazione di suo figlio autistico. Daniele ha 27 anni ed è un animale in gabbia: vive a pochi metri dal mare, ma non l’ha mai visto. Almeno, non ancora. Negli anni, tanti sono stati gli episodi di autolesionismo. La grave forma di autismo di cui è affetto richiederebbe forme di inserimento sociale, uscite, contatti con il mondo, attività da fare con l’aiuto costante di un operatore specializzato. Un’assistenza uno a uno, come viene chiamata in gergo. E ... tpi

