India, nata capra dal volto umano è considerata un avatar di Dio e viene venerata da tutto il villaggio (Di lunedì 27 gennaio 2020) In India ci sono usanze strane e succedono cose molto particolari. Un video pubblicato da diversi siti di carattere nazionale mostra una capra che viene venerata in un villaggio come un Dio. La capra è di colore nero e ha volto molto simile a quello di un umano. Il video girato e poi pubblicato da qualche abitante del villaggio a Nimodia sta facendo il giro del mondo ed è diventato in pochissimo tempo virale. La capra ha lasciato allibiti gli abitanti di Nimodia solo che grazie al suo aspetto molto curioso che la fa molto assomigliare al volto di un vecchietto un po’ arrabbiato è venerata come un avatar di Dio. Il proprietario della capretta Mukeshji Prajapap ha detto che la sua capra viene gelosamente custodita e in molti in paese le portano doni e regali. La capra mostra i segni di una rara mutazione genetica che ha determinato che il suo viso assomigliasse ... baritalianews

