Gigi e Ross PrimaFestival, Ema Stokholma in ansia: “Faccio i conti…” (Di lunedì 27 gennaio 2020) PrimaFestival, Gigi e Ross conduttori con Ema Stokholma, che svela: “Faccio i conti con l’ansia…” Manca solo una settimana all’inizio di Sanremo 2020 e, anche quest’anno, a precedere l’alzata ufficiale del sipario del festival della canzone italiana è, ogni sera, PrimaFestival, striscia di pochi minuti in onda nella fascia oraria dell’access prime time, tra la fine del TG1 delle 20.00 e l’inizio di Soliti Ignoti, dunque attorno alle 20.35. I conduttori di PrimaFestival 2020 sono Ema Stokholma e Gigi e Ross, che da oggi, 27 gennaio, fino ai giorni della messa in onda della kermesse canora, svelano tutte le sere dopo cena curiosità, aneddoti, anticipazioni e retroscena sul festival dalla città dei fiori. E proprio in vista di questo debutto, la conduttrice donna di PrimaFestival, Ema Stokholma, ha rotto il silenzio sul numero di ... lanostratv

