Fabio Rovazzi e Robert Downey Jr: l'intervista bestiale su Dolittle (Di martedì 28 gennaio 2020) Fabio Rovazzi ha incontrato Robert Downey jr per un'intervista agli studios di Los Angeles con parte del cast di Dolittle: si è parlato di conigli... e palline. Fabio Rovazzi è stato protagonista di una bizzarra intervista a Robert Downey Jr. e altri due membri del cast di Dolittle, Harry Collett e Carmel Lanadio. Il cantante si trovava in visita agli Universal Studios di Los Angeles con la fidanzata, e aggirandosi tra gli enormi viali dei teatri di posa è riuscito ad introdursi nel locale in cui si stavano svolgendo le interviste a parte del cast di Dolittle, il nuovo film con protagonista l'interprete di Tony Stark. Rovazzi ad un certo punto del video pubblicato sul suo canale YouTube, si ritrova proprio di fronte alla star diAvengers: Endgame, ... movieplayer

