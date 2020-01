Elezioni regionali in Calabria: vittoria netta della candidata di centrodestra Jole Santelli. M5S in caduta libera (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni regionali in Calabria, ecco chi ha vinto: i risultati Elezioni Calabria CHI HA VINTO – Sono ormai stati diffusi i risultati delle Elezioni regionali in Calabria del 26 gennaio 2020. Ecco chi ha vinto: La candidata di centrodestra Jole Santelli si è aggiudicata la vittoria al voto del 26 gennaio 2020, conquistando 55,87 punti percentuali a fronte del 30,15 per cento dei consensi del principale rivale, Pippo Calippo, candidato del centrosinistra. Male il candidato del Movimento Cinque Stelle, Francesco Aiello, invece, che ha ottenuto il 7,39 per cento dei voti. Elezioni Calabria: i risultati Di seguito i risultati del voto in Calabria. Jole Santelli (centrodestra): 55,87 per cento Pippo Calippo (centrosinistra): 30,15 Francesco Aiello (M5S): 7,39 Carlo Tantsi (liste civiche): 6,59 Gli sfidanti alle Elezioni in Calabria Chi ha vinto I candidati alla carica di governatore ... tpi

