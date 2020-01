Billie Eilish fa la storia ai Grammy Awards 2020 nella notte dedicata a Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Cinque Grammy Awards per la diciottenne americana Billie Eilish, nuova stella del pop, nella notte dedicata alla star dell'NBA Kobe Bryant, morto in un incidente di elicottero. Billie Eilish ha fatto la storia ai Grammy Awards 2020 portandosi a casa cinque premi su sei nomination, inclusi i quattro riconoscimenti principali. Il tutto nella serata dedicata a Kobe Bryant, star dell'NBA perita in un incidente in elicottero insieme alla figlia tredicenne. La serata di Billie Eilish è iniziata con il riconoscimento ricevuto prima della diretta, quando il suo album di debutto, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ha conquistato il premio per il Miglior Pop Vocal Album. Successivamente ha raccolto i riconoscimenti per Miglior Nuova Artista, per l'Album dell'Anno e la Canzone dell'Anno con "Bad ... movieplayer

