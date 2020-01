Salerno, detenuto gambaino attacca agenti e tenta fuga in ospedale (Di domenica 26 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero, che lamentava dolori alle gambe, è riuscito comunque a non ravvisare fastidi nel momento in cui si è lanciato in fuga dai parcheggi dell'ospedale, dopo aver aggredito due poliziotti che lo facevano risalire a bordo del furgone blindato Si lamenta per giorni a causa di dolori agli arti inferiori e per questo viene scortato all'ospedale di Salerno dagli agenti di polizia penitenziaria, tuttavia, quando i medici determinano che non sia affetto da alcuna patologia, aggredisce gli uomini in divisa e tenta la fuga. Protagonista della vicenda, come denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria (Osapp), è un gambiano di 21 anni, che si trova ristretto dietro le sbarrre della casa circondariale di Fuorni (Salerno). L'extracomunitario da tempo segnalava al personale sanitario di servizio nel carcere di ravvisare dei costanti ... ilgiornale

