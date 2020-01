Paratici: «Kurzawa un’opportunità. Emre Can? Se va via non sarà sostituito» (Di domenica 26 gennaio 2020) Fabio Paratici ha parlato di mercato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Juventus. Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport prima di Napoli-Juve. Queste le parole del dirigente bianconero sul mercato. Kurzawa – «Nel calciomercato nascono delle opportunità. Come quella dello scambio col PSG tra De Sciglio e Kurzawa, vedremo nei prossimi giorni». INTER – «Abbiamo vissuto una giornata come sempre quando giochi alle 20:45. A Napoli è sempre impegnativa per noi, per la Juve, ci sono tante cose da organizzare, quindi non abbiamo guardato più di tanto le partite. Certo, è chiaro che sappiamo i risultati, quindi questo è normale». NAPOLI – «+27 in classifica? Credo che il Napoli sia stato un esempio in questi anni di gestione, di risultati sportivi, non so quanti anni consecutivi sono in Champions League, prima non era così. Ma è il classico ... calcionews24

