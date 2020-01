Nainggolan gela l’Inter, pari Cagliari e finale caos (Di domenica 26 gennaio 2020) Un'altra frenata, condita da un finale caos che rischia di avere conseguenze per le prossime partite. L'Inter viene fermata anche dal Cagliari sull'1-1 col piu' classico dei gol dell'ex, con Nainggolan che risponde al vantaggio di Lautaro. A punire Conte e' proprio il belga, lasciato andar via in estate senza colpo ferire e oggi uscito tra i fischi di San Siro. "Ho rispetto per l'Inter, pero' mi sentivo trattato come un giocattolino", le parole che sanno di vendetta per Nainggolan. Ma e' negli ultimi minuti che si concentrano le polemiche, quando Lautaro viene espulso per proteste dopo un fallo non fischiato scatenando la reazione di tutta l'Inter e dei 70mila del Meazza contro l'arbitro Manganiello. L'attaccante argentino perde la testa, va a brutto muso con il direttore di gara, esce prendendo a calci e pugni una vetrata e rischia una squalifica che gli puo' far saltare il derby ... ilfogliettone

RenatoMaisani : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #InterCagliari 1-1: Nainggolan frena i nerazzurri, Lautaro Martinez espulso nel finale ?? [@RenatoMaisani] h… - rossoneriteam : RT @Rossonero__1899: Pochissimo dopo i cori contro il #Milan... #Nainggolan li gela Hah quanto amo il karma -