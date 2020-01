LIVE Sci alpino, SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: Mikaela Shiffrin scalza Marta Bassino dalla testa (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Bansko CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.30 E 13.30 (DOMENICA 26 GENNAIO) 9.41 Lontanissima la svizzera Gisin, 12ma a 3″26, ultima. C’è Tina Weirather (Liechtenstein). 9.39 Mikaela Shiffrin si porta in testa con 29 centesimi su Marta Bassino. Ci sta, perché l’azzurra non era stata perfetta. Tocca alla svizzera Michelle Gisin. 9.38 Shiffrin nettamente avanti al primo intermedio, 0.32. 9.37 Nettamente dietro la svizzera Flury. Errori a ripetizione, è decima a 2″44. E ora tratteniamo il fiato, c’è l’americana Mikaela Shiffrin. 9.36 Corinne Suter è terza a 0.63. La svizzera comunque si conferma molto solida, non sbaglia mai completamente una gara, anzi. Ora un’altra elvetica, Jasmine Flury. 9.35 Al primo intermedio Corinne Suter è in ... oasport

Matt_Orlandi : LIVE Slalom speciale #Kitzbuehel 2020, diretta e classifica in tempo reale #sci alpino maschile: 1ª manche ore 10.3… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberstdorf 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino prova a sorprendere in tecnica classica https://t.c… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Bansko 2020 in DIRETTA: si parte Brignone e Shiffrin favorite Bassino outsider - #alpino… -