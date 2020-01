La scimmia di What Did Jack Do? E' Marcel di Friends (Di domenica 26 gennaio 2020) Chi ha già avuto occasione di vedere What Did Jack Do? su Netflix saprà che uno dei due protagonisti del corto scritto, diretto ed interpretato da David Lynch altri non è che una scimmietta cappuccino, che nei diciassette minuti di girato viene chiamata Jack Cruz. E' proprio a questo personaggio che il personaggio del detective (Lynch) rivolge un interrogatorio, in cerca della verità su un caso a cui sta lavorando.Un prodotto in puro stile lynchiano, con tanto di bianco e nero e la sostituzione, in post produzione della bocca della scimmietta con quella di un essere umano. Eppure, non è questo il dettaglio ad essere balzato agli occhi degli spettatori, che hanno invece avuto la sensazione di aver già visto l'animale altrove: trattasi, infatti, della celebre scimmietta che ha interpretato Marcel in Friends!La scimmia di What Did Jack Do? E' Marcel di Friends pubblicato ... blogo

NetflixIT : David Lynch interroga una scimmia. What Did Jack Do è disponibile ora. - PaoloSutera : Per migliorare la vostra domenica, eccomi #DavidLynch #WhatDidJackDo #Friends @NetflixIT - katchaIamet : raga ma è Marcel sul serio la scimmia di “What Did Jack Do?” ???? -