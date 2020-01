Francesca Cipriani confessa: “Sono stata vittima di bullismo” (Di domenica 26 gennaio 2020) La Pupa e il Secchione e viceversa, Francesca Cipriani confessa: “Sono stata vittima di bullismo” Francesca Cipriani è la pupa per eccellenza ed infatti, dopo aver vinto la seconda edizione de La pupa e il secchione, in queste settimane è al fianco di Paolo Ruffini ne La Pupa e il Secchione e viceversa. Tuttavia in un’intervista a TeleSette Francesca ha rivelato un altro aspetto della sua vita ed ha confessato di essere stata vittima di bullismo durante il periodo dell’adolescenza, nello specifico ha rivelato: “Sono stata vittima di bullismo. Mi hanno tagliato i capelli, gettato gli occhiali nel cestino della spazzatura, isolato: sono cose che segnano profondamente e che fanno fare anche brutti pensieri” Inoltre ha aggiunto: “Ho sofferto tanto, mi sono sentita sola contro il mondo. Ci vorrebbe una legge per fermare tutto questo. In tanti anni ... lanostratv

