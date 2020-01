Elezioni regionali Emilia-Romagna risultati in tempo reale – LIVE BLOG (Di domenica 26 gennaio 2020) Elezioni regionali Emilia-Romagna risultati: su UrbanPost seguiamo in tempo reale l’elezione del presidente e del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna con un LIVE BLOG dalle 23 di oggi, domenica 26 gennaio 2020, ora di chiusura dei seggi. I dati sull’affluenza finora disponibili: alle 12 aveva votato il 23,44% dei cittadini Emiliano-romagnoli in 328 comuni, un’affluenza in netto aumento rispetto alla precedente tornata elettorale del novembre 2014, che alla stessa ora aveva fatto registrare solo il 10,77%. Alle 19 aveva votato il 58,82% degli aventi diritto, contro il 30,89% del precedente turno. Alle 23 saranno diffusi i primi exit poll, poi attorno alle 23:30 inizieranno ad arrivare i primi risultati reali. Elezioni regionali Emilia-Romagna risultati: il LIVE BLOG 22:00 – Un flusso costante di elettori, con code e attese anche di qualche minuto per poter esprimere la ... urbanpost

