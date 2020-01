Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020: sempre fuga di Riiber dopo la tappa di Oberstdorf (Di domenica 26 gennaio 2020) Otto su dieci a livello individuale: un dominio mostruoso per Jarl Magnus Riiber. Eccezionale il norvegese nella Coppa del Mondo di combinata nordica: arriva l’ennesima vittoria anche in terra tedesca ad Oberstdorf. Andiamo a scoprire la Classifica aggiornata. Classifica Coppa del Mondo combinata nordica 2020 1 Riiber Jarl Magnus NOR 960 2 GRAABAK Joergen NOR 621 3 GEIGER Vinzenz GER 595 4 OFTEBRO Jens Luraas NOR 463 5 RIESSLE Fabian GER 423 6 BJOERNSTAD Espen NOR 376 7 REHRL Franz-Josef AUT 314 8 FRENZEL Eric GER 280 15 COSTA Samuel ITA 149 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

