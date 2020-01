Virus cinese, negativo il test su un caso sospetto a Parma (Di sabato 25 gennaio 2020) Le analisi dell’Istituto Spallanzani di Roma hanno escluso la presenza del coronaVirus sulla donna ricoverata all’Ospedale Maggiore di Parma. Lo comunica il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, specificando che è negativo il test sul coronaVirus eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma sulla paziente ricoverata ieri, nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma: la donna italiana, residente nel parmense, aveva accusato sintomi di infezione alle vie respiratorie, dopo essere rientrata da Wuhan, in Cina. Dai primi esami effettuati nella serata di ieri nel laboratorio dell’Istituto di Igiene dell’Università di Parma era emersa la presenza del Virus influenzale di tipo B, presenza confermata dai test eseguiti a Roma. La paziente, in buone condizioni di salute, sarà dimessa nei prossimi giorni.L'articolo Virus cinese, ... meteoweb.eu

RobertoBurioni : Domani domenica sera vi aspetto a @chetempochefa ospite di @fabfazio per parlare di questo nuovo virus cinese. - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - Agenzia_Italia : In Francia confermati i primi due casi di virus cinese -