Terremoto oggi in Italia 25 gennaio 2020: scosse a Ravenna | Scosse in tempo reale (Di sabato 25 gennaio 2020) Terremoto oggi 25 gennaio 2020 Lista Ingv terremoti Ultima ora Italia Terremoto oggi Italia – Sono raccolte qui in tempo reale tutte le ultime notizie sulle Scosse di Terremoto in Italia di oggi, sabato 25 gennaio 2020: trovate informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale. Ore 0,41 – Sisma a Ravenna Dopo il sisma registrato in mare, un nuovo Terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato a Ravenna. L’epicentro è stato individuato a 12 chilometri dalla città, mentre l’ipocentro è stato registrato a una profondità di 21 chilometri. Non risultano, comunque, danni a persone o cose. Ore 0,17 – Scossa in provincia di ... tpi

