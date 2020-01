Per Mattarella "le democrazie hanno bisogno di fraternità" (Di sabato 25 gennaio 2020) Tra le montagne del Trentino, nel cuore delle Alpi, in una terra cerniera all'interno dell'Unione Europea, ad alta vocazione religiosa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato messaggi forti, messaggi che fanno riflettere come quel "dobbiamo prosciugare i bacini di odio che strumentalizzano e stravolgono i messaggi religiosi esprimendo in contrasto con loro, volontà di sopraffazione e di annientamento". Il Capo dello Stato salito fino a Cadine, paesino di mezza montagna sopra la città di Trento per presenziare alle celebrazioni per il Centenario dalla nascita di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, ha parlato di "altruismo, unità, convivenza" ma soprattutto "fraternità". È stato il concetto di fraternità il cuore dell'intervento del Presidente Mattarella davanti ad una platea internazionale. All'Auditorium 'Marilen' del Centro Mariapoli ... agi

