Palermo | muore colpito da una cavalla durante il parto | grave il figlio

Incidente mortale alla Favorita di Palermo - muore Antonino Vassallo : Un altro Incidente mortale si è verificato questa notte a Palermo e a morire è un altro giovane, Antonino Vassallo, 32 anni. Lo schianto è avvenuto alle due di questa notte in Viale Diana all’uscita del parco della Favorita, nei pressi di Mondello. Un’auto con a bordo due ragazzi si è schiantata contro un albero. La vittima dell’Incidente mortale alla Favorita si chiama Antonino Vassallo, 32 anni, che sedeva al posto del ...

Dramma a Palermo - ricoverata per partorire ha un arresto cardiaco e muore : salvato il figlio : Rosalia Nuara, 40enne di Palermo, è morta alla clinica Triolo Zancla dove si era recata per partorire. La donna, che pare soffrisse di diabete, si era alzata per andare in bagno ed è poi svenuta. È andata in arresto cardiaco e per lei non c’è stato nulla da fare. salvato, invece, il bimbo che portava in grembo e che ora si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico. Disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso. Tragedia ...

Dramma a Palermo - Rosalia Nuara muore e poche ore dopo anche il figlio : Una famiglia spezzata a Palermo. muore Rosalia Nuara durante il parto, i medici salvano il bambino che dopo poche ore però si arrende. Dramma a Palermo. Nel giro di poche ore una famiglia si è spezzata. Marito e due figli stavano aspettando la nascita del terzo bambino, ma il parto della madre si è trasformato […] L'articolo Dramma a Palermo, Rosalia Nuara muore e poche ore dopo anche il figlio proviene da www.meteoweek.com.

Donna incinta muore a Palermo per arresto cardiaco : il bimbo sta bene : Tragedia a Palermo, dove nella notte tra il 16 e il 17 gennaio una Donna incinta è morta per un arresto cardiaco presso la clinica Triolo Zanca, in cui si era recata per poter partorire. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dalla stampa locale, la 40enne Rosalia Nuara si sarebbe alzata dal letto per andare in bagno quando improvvisamente si è accasciata al suolo, svenendo. Malgrado i tentativi di rianimazione i medici hanno dovuto ...

Incidenti : schianto contro un albero a Palermo - giovane muore e la fidanzata ferita (2) : (Adnkronos) - La vittima è Antonio Vassallo, di 32 anni, morto subito dopo lo schianto in auto contro l'albero alla Favorita. La fidanzata S.M. di 28 anni è rimasta gravemente ferita . Indagano i vigili urbani della sezione Infortunistica.

Schianto violento a Palermo - auto contro l’albero : muore un 32enne - gravissima una ragazza : Sangue sull'asfalto delle strade siciliane. Il drammatico sinistro Palermo, in viale Diana, alla Favorita, in direzione di Mondello: ha perso la vita Antonio Vassallo, un ragazzo di 32 anni. Gravemente ferito la ragazza che era alla guida della Fiat Punto.Continua a leggere

Palermo - incidente nella notte : muore a 31 anni il calciatore Marco La Barbera : È di un morto e due feriti il bilancio di uno scontro avvenuto nella notte tra due auto in contrada Rabuttone ad Altofonte, nel Palermitano. La vittima è Marco La Barbera, di 31 anni, calciatore della Asd San Giorgio Piana 2014. Ferite due donne di ventotto e cinquantadue anni. Le auto del calciatore e delle due donne si sarebbero scontrate frontalmente.Continua a leggere

Incidente stradale sulla Palermo-Agrigento - muore Francesco Di Bona : Un Incidente mortale si è verificato questa mattina lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. A perdere la vita è stato Francesco Di Bona, 60 anni, di Campofranco. Il grave Incidente è avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 189 Palermo-Agrigento, nel tratto che collega Comitini con “Muxarello”. L’Incidente ha visto coinvolta una Fiat Punto e una moto Ape carica di frutta. Sono in corso i rilievi per stabilire l’esatta ...