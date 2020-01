Meteo Weekend, è tornato il maltempo: nubi diffuse e piogge irregolari, ma ancora caldo anomalo [MAPPE] (Di sabato 25 gennaio 2020) La perturbazione giunta ieri sull’Italia con piogge in intensificazione da ieri sera e poi nella notte trascorsa, sta continuando a portare nubi e precipitazioni su diverse aree delle regioni centro-settentrionali. gli accumuli sono stati localmente significativi con 15/20 mm diffusi tra Liguria e Toscana, ma qualche punta anche sui 30 mm in Toscana. Per questa mattinata, nubi continuano a interessare in maniera diffusa il Centro-Nord, con le piogge più frequenti e intense ancora localmente sulla Toscana, soprattutto nordorientale, e ancor più sull’Emilia-Romagna specie centrale, area Parma, Reggio; altre piogge di una certa intensità sul Ferrarese, specie nordorientale fino al Rodigino, nel Sud del Veneto. Addensamenti con rovesci più intensi sulle Marche, tra la provincia meridionale di Pesaro e Urbino e quella interna nord-occidentale di Ancona su area Pergola, ... meteoweb.eu

