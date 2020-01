LIVE Snowboard cross, Coppa del Mondo Big White 2020 in DIRETTA: Moioli e Brutto in finale! Ora la semifinale di Visintin (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:02 Seconda semifinale, vediamo se il beniamino di casa Grondin saprà gestire la pressione. 22:01 Splendido Visintin primo in rimonta! Secondo lo svizzero Koblet, fuori Haemmerle! 21:59 Prima semifinale maschile: in pista l’azzurro Visintin e l’austriaco Haemmerle. 21:57 Bankes stende Belingheri! In finale ci vanno Michela Moioli e Raffaella Brutto. 21:55 Seconda semifinale ricca di azzurre! Moioli, Belingheri e Brutto sfidano la britannica Bankes. 21:54 Rimonta furiosa dell’australiana Brockhoff che precede la francese Moenne Loccoz. Eliminata la detentrice della Coppa Eva Samková! 21:52 Cominciata la prima semifinale. 21:50 Nella prima semifinale femminile non ci saranno italiane: nuova lotta tra Samkova e Brockhoff. 21:48 Grondin vince la frazione, con lui avanza il connazionale canadese Hill. 21:47 Ultimo quarto, il ... oasport

