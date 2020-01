La rissa tra Bonaccini e la Lega sul silenzio elettorale violato su Facebook (Di sabato 25 gennaio 2020) Stamattina la Lega è partita all’attacco di Stefano Bonaccini perché il candidato presidente della Regione Emilia-Romagna avrebbe violato il silenzio elettorale. L’accusa della Lega è che Bonaccini non ha disattivato le inserzioni a pagamento alla mezzanotte di ieri. La rissa tra Bonaccini e la Lega sul silenzio elettorale violato su Facebook Bonaccini ha risposto andando all’attacco e ricordando che la Lega “ha fatto della sistematica violazione di queste regole il proprio abituale comportamento. E il suo leader non ha mai rispettato il silenzio elettorale nemmeno da ministro degli Interni, quando avrebbe dovuto svolgere una funzione di garanzia per tutti. Peraltro, basta guardare i suoi profili, anche adesso: propaganda ininterrotta da questa mattina. La cosiddetta “bestia” non ha mai spento i motori e ha proseguito a diffondere falsità e fango a ... nextquotidiano

rita48802996 : RT @araldoiustitia: Rissa tra sardine, Santori: “Chi va in tv senza il mio permesso è fuori” - - Agenpress : Napoli. Rissa tra ragazzi: due accoltellati - inveritas15 : RT @araldoiustitia: Rissa tra sardine, Santori: “Chi va in tv senza il mio permesso è fuori” - -