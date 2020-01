Grande Fratello Vip 4 puntata 24 gennaio 2020: eliminato Ivan Gonzalez. Nominati Barbara Alberti, Patrick e Fernanda Lessa (Di sabato 25 gennaio 2020) Cosa è successo nel sesto appuntamento del Grande Fratello VIP: Antonio Zequila risponde a Federico Rossi (fidanzato di Paola di Benedetto), irritato dai commenti del concorrente fatti nella serata di giovedì, dopo una sfilata burlesque. Antonella Elia incontra il suo fidanzato Pietro delle Piane per una sorpresa Licia Nunez commenta il post della fidanzata Barbara Eboli, intenzionata a lasciare l'attrice in seguito ad un comportamento che non è stato apprezzato. Ivan Gonzalez eliminato dalla casa con il 48% dei voti I Nominati sono Patrick Ray Pugliese, Barbara Alberti e Fernanda Lessa Grande Fratello Vip 4 sesta puntata 24 gennaio 2020: anticipazioni Grande Fratello Vip 4, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti, in onda, stasera 24 gennaio 2020, in prima serata è giunto al sesto ... blogo

trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -