Chiedeva soldi per far saltare le liste d’attesa, l’ex primario 70enne finisce in carcere (Di sabato 25 gennaio 2020) Otto anni dopo lo scandalo, all’età di 70 anni, Carlo Cetera, già dipendente dell’Ulss 1 di Belluno è finito in carcere. Deve espiare una condanna diventata definitiva a tre anni, dieci mesi e 24 giorni di reclusione per i soldi che riceveva dalle sue pazienti, garantendo loro di saltare le liste e potersi sottoporre prima all’intervento. Il dottor Cetera, considerato un luminare della fecondazione in vitro, risiede a Padova ed è lì che si sono presentati i carabinieri per eseguire un ordine di carcerazione, conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione. Ora si trova nel carcere Due Palazzi di Padova dove sconterà la pena. Il caso delle bustarelle che facilitavano l’iter medico era scoppiato nel dicembre 2011, con un provvedimento di arresti domiciliari. All’epoca Cetera era primario e direttore del Centro di procreazione assistita ... ilfattoquotidiano

_LuigiJMC : 1 mese per dare gli stessi soldi che chiedeva il Tottenham ?? Comunque colpaccio, rosiko. - rkovmi : @nuitsdamour L’avranno riempita di soldi per zittirla, tanto un uomo così ricco e potente non sarebbe mai finito in… - tikitak89 : @battitomilan7 @Pirichello Almeno quella gente chiedeva soldi ma erano giocatori con i controcoglioni -