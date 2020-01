Virus Cina, gli esperti: “Mascherine? Più efficace lavare spesso le mani” (Di venerdì 24 gennaio 2020) E’ corsa alle mascherine protettive contro il coronaVirus. Non solo in Cina, ma anche in altre parti del mondo, aumenta il consumo di questi dispositivi, che dovrebbero proteggere dal contagio. Ma sono davvero in grado di farlo? Secondo Julie Vaishampayan, presidente del comitato di sanità pubblica della Infectious Diseases Society of America, le maschere sono in realtà “l’ultima linea di difesa. Siamo preoccupati per il fatto che le persone si sentono protette da questi oggetti più di quanto non siano in realtà: lavarsi le mani ed evitare le persone malate è molto più importante che indossare una mascherina”, spiega al ‘New York Times’. Molti specialisti in malattie infettive affermano che le mascherine monouso economiche, che coprono il naso e la bocca, possono aiutare a prevenire la diffusione di infezioni, ma solo se indossate correttamente ... meteoweb.eu

