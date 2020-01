Operazione antilobby: Parlamento Ue contro l'Autorità bancaria. No alla nomina di Cross (Di venerdì 24 gennaio 2020) No alla nomina di Gerry Cross a direttore esecutivo dell’Autorità bancaria europea (Eba), l’organismo che vigila sulle banche del continente e si occupa degli stress test per verificare la salute degli istituti di credito. La Commissione problemi economici del Parlamento europeo assesta un altro colpo contro l’Eba, che l’hanno scorso è stata già richiamata per aver permesso al suo ex numero due, Adam Farkas, di passare direttamente dall’incarico di direttore esecutivo dell’Autorità bancaria a presidente dell’Associazione per i mercati finanziari in Europa (Afme), potente lobby finanziaria nel settore bancario dalla quale proviene anche l’irlandese Cross, bocciato ieri proprio per questo motivo.Nella Commissione parlamentare, presieduta dalla Democratica Irene Tinagli, la nomina di Cross non è passata per ... huffingtonpost

