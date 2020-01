Nel Bresciano presentano un libro sul neofascismo, il Comune nega il patrocinio: «Manca il contraddittorio» (Di venerdì 24 gennaio 2020) La presentazione di un libro sul neofascismo si è trasformata in breve tempo in una polemica mediatica e cittadina in provincia di Brescia. A inizio gennaio l’associazione culturale Iperuranio di Rovato, nel Bresciano, aveva fatto richiesta all’amministrazione comunale di una sala per la presentazione del libro Il cuore nero della città: viaggio nel neofascismo Bresciano di Federico Gervasoni, 28enne scrittore e giornalista Bresciano. «Dato che per l’amministrazione era un tema controverso, ci è stato chiesto di affiancare all’autore un contraddittorio e un moderatore», chiarisce a Open Francesco Botticini, presidente dell’associazione. «È la presentazione di un libro, non un trattato o un eventuale discussione politica. La risposta del Comune è stata: fatelo in biblioteca», dice Botticini. All’ulteriore richiesta di ottenere il patrocinio del Comune per ... open.online

