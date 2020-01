Meteo Febbraio, le Previsioni dell’Aeronautica Militare: prevalenza dell’Anticiclone e temperature sopra la media (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci stiamo avvicinando alla conclusione di gennaio, un mese dominato dall’anticiclone in Italia e più in generale in quasi tutta Europa, che ha garantito condizioni di stabilità e dunque assenza di piogge o neve significative. E questo “non inverno” sembra continuare anche con l’avvio di Febbraio, secondo la tendenza delineata dal servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Ecco le Previsioni dal 27 gennaio al 23 Febbraio. 27 Gennaio – 2 Febbraio 2020 Nella settimana a cavallo tra i due mesi il regime risulterà prevalentemente zonale con una componente leggermente anticiclonica riportando così valori precipitativi al di sotto delle medie al Centro-Sud, in linea invece al Nord, con particolare riferimento al settore occidentale; riguardo al campo termico esso tenderà ad essere al di sopra della norma su tutta la Penisola. 03 – 09 Febbraio 2020 Nella seconda settimana il ... meteoweb.eu

