Marsala-Savoia, le dichiarazioni di Parlato in conferenza stampa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – “È una partita, come del resto tutte le altre, da preparare con la massima attenzione, cercando di correggere i nostri errori. Ciò perché dobbiamo pensare, principalmente, a noi. Il Marsala sa il fatto suo, è alla ricerca dei 3 punti come noi. Errori arbitrali? Sbagliano in Serie A, figuriamoci nelle categorie più basse. Non entro in altri discorsi. Credo che, a fine anno, gli errori dovrebbero compensarsi. Bisogna essere più forti degli errori che, secondo noi, vengono commessi. Bisogna essere forti prima mentalmente e poi nelle gambe. Quella di domenica è una trasferta insidiosa: c’è rispetto per gli avversari, ma anche la consapevolezza di non voler ripetere gli stessi errori e di essere più propositivi. Attaccanti? Non cerco alibi, i ragazzi faranno in modo di accontentare chi dice che sbagliamo tanto sotto porta: ci mettono ... anteprima24

