Madagascar, 21 morti e 20 dispersi per le forti piogge: duramente colpiti due comuni (Di venerdì 24 gennaio 2020) forti piogge da domenica colpiscono il nord-ovest del Madagascar e secondo quanto riferito da un rapporto del National Bureau of Risk and Disaster Management (BNGRC) citato dall’agenzia France Presse, il bilancio delle vittime è di almeno di 21 morti e 20 dispersi. Due comuni, Mitsinjo e Maevatanana, risultano i più duramente colpiti dalle piogge. A Mitsinjo, nella regione di Boeny, le inondazioni del fiume Lopy hanno colpito 24 persone, quattro delle quali sono state trovate morte e 18 risultano disperse. Altre quattro persone hanno perso la vita nella stessa regione, nel comune di Tsaramandroso. A Maevatanana, nella regione di Betsiboka, nove persone hanno perso la vita, la maggior parte delle quali era in una zona mineraria. Le strade nazionali 4 e 6, che collegano il nord-ovest al resto del paese, sono interrotte. Con un clima tropicale, il Madagascar, un’isola ... meteoweb.eu

BreakingItalyNe : MADAGASCAR: Forti piogge e inondazioni nel Paese: Sale a 21 morti e 20 dispersi - romi_andrio : RT @RSInews: Madagascar: piogge causano 20 morti - RSInews : Madagascar: piogge causano 20 morti -