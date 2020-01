LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 4-6 7-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: il campione svizzero trionfa al super tie-break (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 VINCE Federer!!!!!!!!!!! Incredibile rimonta nel super tie-break favorita anche dai tanti errori di Millman. Lo svizzero, infatti, ha piazzato un parziale di 6-0. 9-8 Federer ribalta tutto con il servizio e dritto! Match point per il campione svizzero! 8-8 Federer chiama a rete Millman che tira lungo il dritto! Super tie-break in parità!!! 7-8 Incredibile regalo di Millman che sbaglia nuovamente di dritto!!!!!! 6-8 Federer guadagna un mini break grazie all’errore di dritto di Millman. 5-8 Servizio e rovescio ad incrociare imprendibile di Federer. 4-8 Momento decisivo del match!!!!! Nuovo mini-break di Millman che trova un passante di dritto strettissimo!!!!!! Il tennista di casa a due punti dal match. 4-7 Cosa ha sbagliato Federer! Lo svizzero ha attaccato alla grande è salito a rete ma ha tirato una voleé troppo morbida. Millman ... oasport

zazoomnews : LIVE Australian Open 2020 Risultati 24 gennaio in DIRETTA: Fognini agli ottavi! Federer e Millman al quinto set Djo… - zazoomblog : LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 6-4 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’australiano in vantaggio di un break nel qu… - zazoomnews : LIVE Federer-Millman 4-6 7-6 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: lo svizzero inizia bene il terzo set - #Federer-… -