L’ex gieffina Martina Nasoni vittima di un’aggressione in stazione (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’ex gieffina e vincitrice dell’ultima edizione del “GF” Martina Nasoni mentre si trovava in compagnia dalla madre, ha rischiato di essere picchiata senza un reale motivo da ragazzo in evidente stato di alterazione che le ha aggredite con minacce e spintoni. Il fatto è successo a la stazione di Terni e Martina ha utilizzato le stories su “Instagram” per raccontare la vicenda. Solo grazie a un giovane passante e all’intervento delle forze dell’ordine si è potuto evitare il peggio: “Questa mattina alla stazione di Terni mentre ero con mia madre ad aspettare il treno, un ragazzo visibilmente alterato ci ha aggredite con parolacce, minacce e spintoni. Grazie al tempestivo intervento di un ragazzo e delle forze dell’ordine, chiamate da mia madre, ne siamo uscite illese. Tantissimo lo spavento!”. Infine un ringraziamento a chi si è prodigato e alle forze dell’ordine, ... musicaetesti.myblog

infoitcultura : ‘Gf Vip 4’, Elisa De Panicis si confronta con Andrea Denver e… Alfonso Signorini svela in diretta chi è il famoso c… - Noovyis : (Erica Piamonte, l’ex gieffina è ‘illegale’. Body striminzito e fan stesi: “Sei il top”) Playhitmusic -… - infoitcultura : Cristina Plevani in lacrime per Pietro Taricone: l’ex gieffina esce dallo studio [VIDEO] -